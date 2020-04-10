На Киевщине усилили карантин из-за COVID-19: что запретили

В Киевской области из-за распространения коронавируса COVID-19 решили усилить карантин.

Соответствующее решение было принято 10 апреля на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, написала пресс-служба Киевской ОГА на своей странице в Facebook.

Дело в том, что с 18 марта и до 9 апреля в Киевской области было подтверждено 140 случаев COVID-19 (в том числе 10 у детей), пять человек погибли, а эпидемическая ситуация усложняется. Специалисты ожидают пика заболеваемости в области именно с 11 по 20 апреля.

Что именно было решено:

Рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, а также с 13:00 субботы, 18 апреля, до 6:00 понедельника, 21 апреля).

Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в частности в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей.

Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях.

Ограничить доступ граждан к местам захоронений , позволять с соблюдением правил карантина: не более двух человек и в защитных масках.

Проинформировать население об административной и уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и санитарного законодательства.

Рекомендовать гражданам, при первых признаках респираторной инфекции, оставаться дома и немедленно обращаться за медпомощью по месту обслуживания.

При обнаружении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом: на 14 календарных дней вводить противоэпидемические ограничительные меры к таким субъектам хозяйствования; составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту хозяйствования и контролировать выполнение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где выявлена вспышка коронавируса COVID-19.

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