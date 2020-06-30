На Киевщине у секретаря горсовета нашли коронавирус: информацию проверяют

Яра Дорош Жизнь столицы 09:34, 30.06.2020 Обновлено: 09:51, 30.06.2020

Секретарь городского совета Белой Церкви (Киевская область), бывший мэр города Василий Савчук, предварительно, заболел COVID-19.

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Об этом написал депутат Киевского областного совета Максим Запаскин на своей странице в Facebook, пожелав мужчине скорейшего выздоровления.

"Коронавирусная инфекция добралась до Белоцерковского городского совета. По предварительным данным, положительные результаты тестов обнаружены у секретаря Белоцерковского городского совета Савчука Василия Петровича", – говорится в посте.

Так, по словам Запаскина, по состоянию на 29 июня проводилась дезинфекция в доме Савчука. Информация о заражении является предварительной, ожидается окончательное подтверждение.

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Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 29 июня, COVID-19 в Киеве заболело 57 человек. Всего в столице лабораторно подтверждено 5037 случаев коронавируса.

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