На Киевщине у секретаря горсовета нашли коронавирус: информацию проверяют

На Киевщине у секретаря горсовета, предварительно, нашли коронавирус.

Секретарь городского совета Белой Церкви (Киевская область), бывший мэр города Василий Савчук, предварительно, заболел COVID-19.

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Об этом написал депутат Киевского областного совета Максим Запаскин на своей странице в Facebook, пожелав мужчине скорейшего выздоровления.

"Коронавирусная инфекция добралась до Белоцерковского городского совета. По предварительным данным, положительные результаты тестов обнаружены у секретаря Белоцерковского городского совета Савчука Василия Петровича", – говорится в посте.

Так, по словам Запаскина, по состоянию на 29 июня проводилась дезинфекция в доме Савчука. Информация о заражении является предварительной, ожидается окончательное подтверждение.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 29 июня, COVID-19 в Киеве заболело 57 человек. Всего в столице лабораторно подтверждено 5037 случаев коронавируса.