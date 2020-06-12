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12 июня • обновлено в 12:22
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На Киевщине сократят количество районов: Кабмин показал согласованную карту

1.6т
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Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 12 июня, утвердил новый проект районирования областей Украины, в том числе и Киевской, а также создания территориальных общин.

Согласно соответствующему решению правительства, в стране вместо 490 будет лишь 129 районов, а в Киевской области вместо 25 – только шесть (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Как отмечается на официальном сайте "Децентрализация", причины таких изменений – диспропорция по населению в существующих районах, а также проблема с необходимостью в районных государственных администрациях (РГА).

На Киевщине сократят количество районов. Иллюстрация

На Киевщине сократят количество районов. Иллюстрация

ukrreporter.com.ua

Так, в Киевской области районирования будет следующим:

  • Белоцерковский – 423 тыс. населения;

  • Бориспольский – 290,4 тыс. населения;

  • Бучанский – 422,6 тыс. населения;

  • Обуховский – 202,1 тыс. населения;

  • Переяславский – 153,9 тыс. населения;

  • Фастовский – 228,9 тыс. населения.

Новая карта районов в Киевской области

Новая карта районов в Киевской области

Сайт "Децентрализация"

Всего в Украине запланировано создание 1470 территориальных общин, в том числе 69 в Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития общин и территорий Украины рассмотрело возможность создания в Черновицкой области отдельного горного района.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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