На Киевщине сократят количество районов: Кабмин показал согласованную карту

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 12 июня, утвердил новый проект районирования областей Украины, в том числе и Киевской, а также создания территориальных общин.
Согласно соответствующему решению правительства, в стране вместо 490 будет лишь 129 районов, а в Киевской области вместо 25 – только шесть (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).
Как отмечается на официальном сайте "Децентрализация", причины таких изменений – диспропорция по населению в существующих районах, а также проблема с необходимостью в районных государственных администрациях (РГА).
На Киевщине сократят количество районов. Иллюстрация
ukrreporter.com.ua
Так, в Киевской области районирования будет следующим:
Белоцерковский – 423 тыс. населения;
Бориспольский – 290,4 тыс. населения;
Бучанский – 422,6 тыс. населения;
Обуховский – 202,1 тыс. населения;
Переяславский – 153,9 тыс. населения;
Фастовский – 228,9 тыс. населения.
Новая карта районов в Киевской области
Сайт "Децентрализация"
Всего в Украине запланировано создание 1470 территориальных общин, в том числе 69 в Киевской области.
Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития общин и территорий Украины рассмотрело возможность создания в Черновицкой области отдельного горного района.
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