На Киевщине сократят количество районов: Кабмин показал согласованную карту

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 12 июня, утвердил новый проект районирования областей Украины, в том числе и Киевской, а также создания территориальных общин.

Согласно соответствующему решению правительства, в стране вместо 490 будет лишь 129 районов, а в Киевской области вместо 25 – только шесть (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Как отмечается на официальном сайте "Децентрализация", причины таких изменений – диспропорция по населению в существующих районах, а также проблема с необходимостью в районных государственных администрациях (РГА).

На Киевщине сократят количество районов. Иллюстрация ukrreporter.com.ua

Так, в Киевской области районирования будет следующим:

Белоцерковский – 423 тыс. населения;

Бориспольский – 290,4 тыс. населения;

Бучанский – 422,6 тыс. населения;

Обуховский – 202,1 тыс. населения;

Переяславский – 153,9 тыс. населения;

Фастовский – 228,9 тыс. населения.

Новая карта районов в Киевской области Сайт "Децентрализация"

Всего в Украине запланировано создание 1470 территориальных общин, в том числе 69 в Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития общин и территорий Украины рассмотрело возможность создания в Черновицкой области отдельного горного района.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram