На Киевщине снова выросло количество случаев коронавируса: в Минздраве опубликовали свежие данные
В Киевской области по состоянию на утро 25 июня зафиксировали 2373 подтвержденных случая COVID-19.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Еще сутки назад на территории области было зафиксировано 2332 случая коронавируса.
"25 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 40008 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1067 летальных, 17758 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 994 новых случая. Всего проведено 606 766 тестирований методом ПЦР", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 1753 случая;
Волынская область – 2024 случая;
Днепропетровская область – 1069 случаев;
Донецкая область – 399 случаев;
Житомирская область – 1337 случаев;
Закарпатская область – 2454 случая;
Запорожская область – 561 случай;
Ивано-Франковская область – 2171 случай;
Кировоградская область – 636 случаев;
г. Киев – 4613 случаев;
Киевская область – 2373 случая;
Львовская область – 4627 случаев;
Луганская область – 75 случаев;
Николаевская область – 377 случаев;
Одесская область – 1465 случаев;
Полтавская область – 301 случай;
Ривненская область – 3248 случаев;
Сумская область – 277 случаев;
Тернопольская область – 1815 случаев;
Харьковская область – 1947 случаев;
Херсонская область – 188 случаев;
Хмельницкая область – 645 случаев;
Черновицкая область – 4531 случай;
Черкасская область – 616 случаев;
Черниговская область – 506 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 июня в Центр поступило 1305 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 83744.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 25 июня количество зараженных коронавирусом достигло 4609.