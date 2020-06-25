На Киевщине снова выросло количество случаев коронавируса: в Минздраве опубликовали свежие данные

В Киевской области по состоянию на утро 25 июня зафиксировали 2373 подтвержденных случая COVID-19.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Еще сутки назад на территории области было зафиксировано 2332 случая коронавируса.

"25 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 40008 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1067 летальных, 17758 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 994 новых случая. Всего проведено 606 766 тестирований методом ПЦР", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 1753 случая;

Волынская область – 2024 случая;

Днепропетровская область – 1069 случаев;

Донецкая область – 399 случаев;

Житомирская область – 1337 случаев;

Закарпатская область – 2454 случая;

Запорожская область – 561 случай;

Ивано-Франковская область – 2171 случай;

Кировоградская область – 636 случаев;

г. Киев – 4613 случаев;

Киевская область – 2373 случая;

Львовская область – 4627 случаев;

Луганская область – 75 случаев;

Николаевская область – 377 случаев;

Одесская область – 1465 случаев;

Полтавская область – 301 случай;

Ривненская область – 3248 случаев;

Сумская область – 277 случаев;

Тернопольская область – 1815 случаев;

Харьковская область – 1947 случаев;

Херсонская область – 188 случаев;

Хмельницкая область – 645 случаев;

Черновицкая область – 4531 случай;

Черкасская область – 616 случаев;

Черниговская область – 506 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 июня в Центр поступило 1305 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 83744.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 25 июня количество зараженных коронавирусом достигло 4609.