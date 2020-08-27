На Киевщине снова подтвердили почти 100 случаев COVID-19, шесть человек умерли за сутки

На Киевщине снова подтвердили почти 100 случаев COVID-19. Иллюстрация.

На Киевщине по состоянию на утро 27 августа было подтверждено уже 5305 случаев коронавируса.

За минувшие сутки заболевания обнаружили у 94 человек, шестеро умерли, выздоровели за это время лишь 66 больных. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на территории области от COVID-19 умер 91 человек, а выздоровели – 3507. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"27 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 112 059 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2403 летальные, 54217 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1974 новых случая. В общем проведено 1472736 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 763 пациента", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 3736 случаев;

Волынская область – 5268 случаев;

Днепропетровская область – 2095 случаев;

Донецкая область – 1278 случаев;

Житомирская область – 2998 случаев;

Закарпатская область – 7225 случаев;

Запорожская область – 1454 случая;

Ивано-Франковская область – 8485 случаев;

Кировоградская область – 780 случаев;

г. Киев – 12468 случаев;

Киевская область – 5305 случаев;

Львовская область – 13763 случая;

Луганская область – 264 случая;

Николаевская область – 1040 случаев;

Одесская область – 6537 случаев;

Полтавская область – 695 случаев;

Ривненская область – 8818 случаев;

Сумская область – 1302 случая;

Тернопольская область – 5245 случаев;

Харьковская область – 8202 случая;

Херсонская область – 363 случая;

Хмельницкая область – 2102 случая;

Черновицкая область – 9700 случаев;

Черкасская область – 1318 случаев;

Черниговская область – 1618 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 августа в Центр поступило 2521 сообщение о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 171811.

Коронавирус на Киевщине

Всего в Украине 112 059 случаев COVID-19

За сутки в Украине зафиксировано 1974 новых случая

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые уверены, что пациенты, госпитализированные с коронавирусом, у которых было сочетание высокого кровяного давления, ожирения и диабета одновременно, чаще всего умирали от осложнений, вызванных инфекцией.

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