На Киевщине сильно выросло количество тех, кто выздоровел от коронавируса. Статистика
На Киевщине по состоянию на утро 15 июля было зафиксировано 3128 подтвержденных случаев COVID-19.
За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 38 человек, но выздоровели за это время 129 жителей области. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.
Всего на Киевщине от COVID-19 умерли уже 58 человек, а выздоровели – 2054.
О ситуации с заболеваемостью написала и пресс служба Минздрава на своей странице в Facebook.
"15 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 55 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1427 летальных, 28 131 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 836 новых случаев. Всего проведено 827 157 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 977 пациентов", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 2194 случая;
Волынская область – 3117 случаев;
Днепропетровская область – 1155 случаев;
Донецкая область – 767 случаев;
Житомирская область – 1550 случаев;
Закарпатская область – 4112 случаев;
Запорожская область – 631 случай;
Ивано-Франковская область – 3178 случаев;
Кировоградская область – 674 случая;
г. Киев – 6497 случаев;
Киевская область – 3128 случаев;
Львовская область – 7425 случаев;
Луганская область – 97 случаев;
Николаевская область – 494 случая;
Одесская область – 2314 случаев;
Полтавская область – 337 случаев;
Ривненская область – 4782 случая;
Сумская область – 346 случаев;
Тернопольская область – 2292 случая;
Харьковская область – 2787 случаев;
Херсонская область – 205 случаев;
Хмельницкая область – 922 случая;
Черновицкая область – 5208 случаев;
Черкасская область – 771 случай;
Черниговская область – 624 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 июля в Центр поступило 1101 сообщение о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 104 132.
Как сообщал OBOZREVATEL, швейцарский ученый заявил, что коронавирус является обычным сезонным заболеванием, а его бессимптомных носителей не существует.