На Киевщине сильно выросло количество тех, кто выздоровел от коронавируса. Статистика

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 09:14, 15.07.2020 Обновлено: 10:08, 15.07.2020

На Киевщине по состоянию на утро 15 июля было зафиксировано 3128 подтвержденных случаев COVID-19.

За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 38 человек, но выздоровели за это время 129 жителей области. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на Киевщине от COVID-19 умерли уже 58 человек, а выздоровели – 2054.

О ситуации с заболеваемостью написала и пресс служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"15 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 55 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1427 летальных, 28 131 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 836 новых случаев. Всего проведено 827 157 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 977 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 2194 случая;

  • Волынская область – 3117 случаев;

  • Днепропетровская область – 1155 случаев;

  • Донецкая область – 767 случаев;

  • Житомирская область – 1550 случаев;

  • Закарпатская область – 4112 случаев;

  • Запорожская область – 631 случай;

  • Ивано-Франковская область – 3178 случаев;

  • Кировоградская область – 674 случая;

  • г. Киев – 6497 случаев;

  • Киевская область – 3128 случаев;

  • Львовская область – 7425 случаев;

  • Луганская область – 97 случаев;

  • Николаевская область – 494 случая;

  • Одесская область – 2314 случаев;

  • Полтавская область – 337 случаев;

  • Ривненская область – 4782 случая;

  • Сумская область – 346 случаев;

  • Тернопольская область – 2292 случая;

  • Харьковская область – 2787 случаев;

  • Херсонская область – 205 случаев;

  • Хмельницкая область – 922 случая;

  • Черновицкая область – 5208 случаев;

  • Черкасская область – 771 случай;

  • Черниговская область – 624 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 июля в Центр поступило 1101 сообщение о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 104 132.

Данные СНБО
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, швейцарский ученый заявил, что коронавирус является обычным сезонным заболеванием, а его бессимптомных носителей не существует.

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