На Киевщине сильно выросло количество тех, кто выздоровел от коронавируса. Статистика

На Киевщине сильно выросло количество тех, кто выздоровел от коронавируса. Иллюстрация.

На Киевщине по состоянию на утро 15 июля было зафиксировано 3128 подтвержденных случаев COVID-19.

За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 38 человек, но выздоровели за это время 129 жителей области. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на Киевщине от COVID-19 умерли уже 58 человек, а выздоровели – 2054.

Данные СНБО Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, швейцарский ученый заявил, что коронавирус является обычным сезонным заболеванием, а его бессимптомных носителей не существует.