На Киевщине проголосовали за Трампа во втором туре выборов мэра. Фотофакт

В городе Украинка Киевской области во время второго тура выборов мэра 15 ноября один из избирателей проголосовал за Трампа (Дональда, еще действующего президента США).

Об этом сообщил в Telegram-канале журналист Евгений Куксин. Он также опубликовал фото испорченного бюллетеня.

"На выборах мэра Украинки один из избирателей проголосовал за Трампа. Make Ukrainka great again!" – подчеркнул автор поста.

Кроме этого, известно, что в воскресенье в городе был зафиксирован факт фотографирования избирательного бюллетеня, а также вероятность голосования за загранпаспортом.

Избиратель отдал голос за Трампа во время выборов мэра Украинки

Отметим, что в первом туре местных выборов-2020 в Украинке два кандидата – Оксана Кирилюк (от партии "Слуга народа") и экс-глава Обуховской и Бориспольской райгосадминистрации Александр Туренко ("Европейская солидарность") – получили одинаковое количество голосов – по 17,4% (1233).

Окончательные результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного – то есть до 20 ноября включительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 15 ноября, прошел второй тур местных выборов в ряде городов Украины. Во время голосования был зафиксирован ряд нарушений на избирательных участках, в том числе и в Украинке Киевской области.