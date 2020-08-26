На Киевщине прибавилось почти 100 случаев коронавируса: свежие данные на 26 августа

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 09:44, 26.08.2020 Обновлено: 10:04, 26.08.2020

На Киевщине по состоянию на утро 26 августа было подтверждено уже 5211 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 96 человек.

Выздоровели за это время лишь 57 больных, умер еще один человек. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на территории области от COVID-19 умерли уже 85 человек, а выздоровел – 3441. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"26 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 110 085 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2354 летальные, 53454 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1670 новых случаев. В общем проведено 1452006 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 584 пациента", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 3677 случаев;

  • Волынская область – 5221 случай;

  • Днепропетровская область – 2055 случаев;

  • Донецкая область – 1256 случаев;

  • Житомирская область – 2959 случаев;

  • Закарпатская область – 7143 случая;

  • Запорожская область – 1439 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 8321 случай;

  • Кировоградская область – 771 случай;

  • г. Киев – 12248 случаев;

  • Киевская область – 5211 случаев;

  • Львовская область – 13560 случаев;

  • Луганская область – 247 случаев;

  • Николаевская область – 1023 случая;

  • Одесская область – 6352 случая;

  • Полтавская область – 684 случая;

  • Ривненская область – 8737 случаев;

  • Сумская область – 1269 случаев;

  • Тернопольская область – 5104 случая;

  • Харьковская область – 7984 случая;

  • Херсонская область – 346 случаев;

  • Хмельницкая область – 2062 случая;

  • Черновицкая область – 9541 случай;

  • Черкасская область – 1305 случаев;

  • Черниговская область – 1570 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 августа в Центр поступило 1995 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 169290.

На Киевщине по состоянию на утро 26 августа было подтверждено уже 5211 случаев коронавируса
Скриншот
Всего в Украине 110 085 случаев COVID-19
Скриншот
За сутки в Украине зафиксировано 1670 новых случаев
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, вирусологи в Бельгии и Нидерландах 25 августа зафиксировали по одному случаю повторного заражения коронавирусом.

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