На Киевщине прибавилось почти 100 случаев коронавируса: свежие данные на 26 августа
На Киевщине по состоянию на утро 26 августа было подтверждено уже 5211 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 96 человек.
Выздоровели за это время лишь 57 больных, умер еще один человек. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.
Всего на территории области от COVID-19 умерли уже 85 человек, а выздоровел – 3441. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.
"26 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 110 085 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2354 летальные, 53454 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1670 новых случаев. В общем проведено 1452006 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 584 пациента", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 3677 случаев;
Волынская область – 5221 случай;
Днепропетровская область – 2055 случаев;
Донецкая область – 1256 случаев;
Житомирская область – 2959 случаев;
Закарпатская область – 7143 случая;
Запорожская область – 1439 случаев;
Ивано-Франковская область – 8321 случай;
Кировоградская область – 771 случай;
г. Киев – 12248 случаев;
Киевская область – 5211 случаев;
Львовская область – 13560 случаев;
Луганская область – 247 случаев;
Николаевская область – 1023 случая;
Одесская область – 6352 случая;
Полтавская область – 684 случая;
Ривненская область – 8737 случаев;
Сумская область – 1269 случаев;
Тернопольская область – 5104 случая;
Харьковская область – 7984 случая;
Херсонская область – 346 случаев;
Хмельницкая область – 2062 случая;
Черновицкая область – 9541 случай;
Черкасская область – 1305 случаев;
Черниговская область – 1570 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 августа в Центр поступило 1995 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 169290.
Как сообщал OBOZREVATEL, вирусологи в Бельгии и Нидерландах 25 августа зафиксировали по одному случаю повторного заражения коронавирусом.