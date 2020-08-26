МоваЯзык

Топ-темы:

На Киевщине прибавилось почти 100 случаев коронавируса: свежие данные на 26 августа

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Жизнь столицы
1,7 т.
На Киевщине прибавилось почти 100 случаев коронавируса

На Киевщине прибавилось почти 100 случаев коронавируса.

На Киевщине по состоянию на утро 26 августа было подтверждено уже 5211 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 96 человек.

Выздоровели за это время лишь 57 больных, умер еще один человек. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на территории области от COVID-19 умерли уже 85 человек, а выздоровел – 3441. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"26 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 110 085 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2354 летальные, 53454 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1670 новых случаев. В общем проведено 1452006 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 584 пациента", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 3677 случаев;

  • Волынская область – 5221 случай;

  • Днепропетровская область – 2055 случаев;

  • Донецкая область – 1256 случаев;

  • Житомирская область – 2959 случаев;

  • Закарпатская область – 7143 случая;

  • Запорожская область – 1439 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 8321 случай;

  • Кировоградская область – 771 случай;

  • г. Киев – 12248 случаев;

  • Киевская область – 5211 случаев;

  • Львовская область – 13560 случаев;

  • Луганская область – 247 случаев;

  • Николаевская область – 1023 случая;

  • Одесская область – 6352 случая;

  • Полтавская область – 684 случая;

  • Ривненская область – 8737 случаев;

  • Сумская область – 1269 случаев;

  • Тернопольская область – 5104 случая;

  • Харьковская область – 7984 случая;

  • Херсонская область – 346 случаев;

  • Хмельницкая область – 2062 случая;

  • Черновицкая область – 9541 случай;

  • Черкасская область – 1305 случаев;

  • Черниговская область – 1570 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 августа в Центр поступило 1995 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 169290.

На Киевщине по состоянию на утро 26 августа было подтверждено уже 5211 случаев коронавируса

На Киевщине по состоянию на утро 26 августа было подтверждено уже 5211 случаев коронавируса Скриншот

Всего в Украине 110 085 случаев COVID-19

Всего в Украине 110 085 случаев COVID-19 Скриншот

За сутки в Украине зафиксировано 1670 новых случаев

За сутки в Украине зафиксировано 1670 новых случаев Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, вирусологи в Бельгии и Нидерландах 25 августа зафиксировали по одному случаю повторного заражения коронавирусом.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

УкраинаКиевКоронавирусНовости Киева и Киевской области
Поделиться в Facebook
  2. Кияни
  3. Жизнь столицы