На Киевщине прибавилось больных COVID-19: появилась свежая статистика
В Киевской области по состоянию на утро 12 июня зафиксировали 1931 подтвержденный случай COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Еще 11 июня на территории области было зафиксировано 1919 случаев коронавируса, то есть за сутки заболевание обнаружили у 12 человек.
"По данным ЦОЗ, на 12 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 29753 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 870 летальных, 13567 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 683 новых случая. Всего проведено 468 172 тестирования методом ПЦР", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 1317 случаев;
Волынская область – 1313 случаев;
Днепропетровская область – 983 случая;
Донецкая область – 279 случаев;
Житомирская область – 1013 случаев;
Закарпатская область – 1506 случаев;
Запорожская область – 515 случаев;
Ивано-Франковская область – 1669 случаев;
Кировоградская область – 568 случаев;
г. Киев – 3766 случаев;
Киевская область – 1931 случай;
Львовская область – 2526 случаев;
Луганская область – 54 случая;
Николаевская область – 316 случаев;
Одесская область – 1065 случаев;
Полтавская область – 277 случаев;
Ривненская область – 2231 случай;
Сумская область – 204 случая;
Тернопольская область – 1372 случая;
Харьковская область – 1426 случаев;
Херсонская область – 179 случаев;
Хмельницкая область – 529 случаев;
Черновицкая область – 3831 случай;
Черкасская область – 517 случаев;
Черниговская область – 366 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 июня в Центр поступило 1244 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 69521.
Как сообщал OBOZREVATEL, советник мэра столицы Владимир Бондаренко заявил, что в Киеве хотят усилить карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом.