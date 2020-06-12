На Киевщине прибавилось больных COVID-19: появилась свежая статистика

Яра Дорош Жизнь столицы 10:19, 12.06.2020 Обновлено: 11:41, 12.06.2020

В Киевской области по состоянию на утро 12 июня зафиксировали 1931 подтвержденный случай COVID-19.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Еще 11 июня на территории области было зафиксировано 1919 случаев коронавируса, то есть за сутки заболевание обнаружили у 12 человек.

"По данным ЦОЗ, на 12 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 29753 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 870 летальных, 13567 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 683 новых случая. Всего проведено 468 172 тестирования методом ПЦР", – говорится в посте.

На Киевщине прибавилось больных коронавирусом. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 1317 случаев;

  • Волынская область – 1313 случаев;

  • Днепропетровская область – 983 случая;

  • Донецкая область – 279 случаев;

  • Житомирская область – 1013 случаев;

  • Закарпатская область – 1506 случаев;

  • Запорожская область – 515 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 1669 случаев;

  • Кировоградская область – 568 случаев;

  • г. Киев – 3766 случаев;

  • Киевская область – 1931 случай;

  • Львовская область – 2526 случаев;

  • Луганская область – 54 случая;

  • Николаевская область – 316 случаев;

  • Одесская область – 1065 случаев;

  • Полтавская область – 277 случаев;

  • Ривненская область – 2231 случай;

  • Сумская область – 204 случая;

  • Тернопольская область – 1372 случая;

  • Харьковская область – 1426 случаев;

  • Херсонская область – 179 случаев;

  • Хмельницкая область – 529 случаев;

  • Черновицкая область – 3831 случай;

  • Черкасская область – 517 случаев;

  • Черниговская область – 366 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 июня в Центр поступило 1244 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 69521.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник мэра столицы Владимир Бондаренко заявил, что в Киеве хотят усилить карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом.

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