На Киевщине прибавилось больных COVID-19: появилась свежая статистика

В Киевской области по состоянию на утро 12 июня зафиксировали 1931 подтвержденный случай COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Еще 11 июня на территории области было зафиксировано 1919 случаев коронавируса, то есть за сутки заболевание обнаружили у 12 человек.

"По данным ЦОЗ, на 12 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 29753 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 870 летальных, 13567 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 683 новых случая. Всего проведено 468 172 тестирования методом ПЦР", – говорится в посте.

На Киевщине прибавилось больных коронавирусом. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 1317 случаев;

Волынская область – 1313 случаев;

Днепропетровская область – 983 случая;

Донецкая область – 279 случаев;

Житомирская область – 1013 случаев;

Закарпатская область – 1506 случаев;

Запорожская область – 515 случаев;

Ивано-Франковская область – 1669 случаев;

Кировоградская область – 568 случаев;

г. Киев – 3766 случаев;

Киевская область – 1931 случай;

Львовская область – 2526 случаев;

Луганская область – 54 случая;

Николаевская область – 316 случаев;

Одесская область – 1065 случаев;

Полтавская область – 277 случаев;

Ривненская область – 2231 случай;

Сумская область – 204 случая;

Тернопольская область – 1372 случая;

Харьковская область – 1426 случаев;

Херсонская область – 179 случаев;

Хмельницкая область – 529 случаев;

Черновицкая область – 3831 случай;

Черкасская область – 517 случаев;

Черниговская область – 366 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 июня в Центр поступило 1244 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 69521.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник мэра столицы Владимир Бондаренко заявил, что в Киеве хотят усилить карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом.