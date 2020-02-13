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13 февраля • обновлено в 16:21
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/ Жизнь столицы

На Киевщине построят новый международный аэропорт

2.4т
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Запланированный в Белой Церкви (Киевская область) аэропорт должен получить статус международного.

Об этом рассказал глава Киевской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Чернышов на пресс-конференции 13 февраля, написал "Интерфакс".

"Есть известная европейская практика расположения аэропортов на небольшом расстоянии от столицы, которые обслуживают лоукосты. Наш первый аэропорт "Белая Церковь" получит статус международного и привлечет новые авиакомпании", – подчеркнул Чернышов.

По его словам, уже в 2020 году будет разрабатываться соответствующая документация. Также власти хотят ускорить превращение аэропорта в международный.

На Киевщине построят международный аэропорт

На Киевщине построят международный аэропорт

Чернышов добавил, что среди прочего планируется открытие пункта пропуска через госграницу, а в дальнейшем – и строительство пассажирского и грузового терминалов.

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"Рядом с аэропортом – железная дорога, это создаст уникальный комфортный хаб для перевозчиков. Мы ожидаем, что это положительно повлияет на развитие туризма и экономики Украины", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет "Белавиа" "Киев-Минск" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в киевском аэропорту "Жуляны" вечером 12 июля 2019 года.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
В польский Лемберг из Кyева с комфортом будем летать в 2245.
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