На Киевщине подтвердили еще один случай COVID-19 – КОГА

В Киевской ОГА заявили, что на территории области увеличилось количество больных коронавирусом COVID-19.
По состоянию на 10:45 четверга, 26 марта, было подтверждено 25 случаев заболевания. Об этом написала пресс-служба КОГА со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.
По состоянию на 10:00 Министертерство здравоохранения Украины заявляло о 24 больных COVID-19 на Киевщине.
КОГА заявила, что на Киевщине подтвердили еще один случай COVID-19. Иллюстрация
Так, пресс-служба КОГА уточнила, что все 25 человек, которые подхватили коронавирус, – взрослые. 14 из них – в Обуховском районе, 4 – в Киево-Святошинском, 2 – в г. Бровари, и еще по 1 – в г. Борисполь, пгт. Ставище, г. Ирпень, г. Белая Церковь и Белоцерковском районе.
Также COVID-19 заподозрили еще у 80 человек. Из них 25 – в Обуховском районе, 18 – в Киево-Святошинском, 9 – в Броварском, 6 – в Бориспольском, 5 – в г. Ирпень, по 4 – в г. Белая Церковь и Вышгородском районе, 3 – в Фастовском, 2 – в Макаровском, по 1 – в Белоцерковском, Ставищенском и Васильковском. Медицинское наблюдение было установлено за 230 контактными лицами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации. Позже, 20 марта, Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации и в Киеве из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Чиновник заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
По состоянию на 10:00 четверга, 26 марта, в Украине официально подтверждено 156 случаев заболевания коронавирусом.
В Киеве по состоянию на 12:00 четверга, 26 марта, количество больных коронавирусом COVID-19 выросло до 40. Таким образом было подтверждено 6 новых случаев заражения.
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