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26 марта • обновлено в 13:24
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На Киевщине подтвердили еще один случай COVID-19 – КОГА

2.3т
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В Киевской ОГА заявили, что на территории области увеличилось количество больных коронавирусом COVID-19.

По состоянию на 10:45 четверга, 26 марта, было подтверждено 25 случаев заболевания. Об этом написала пресс-служба КОГА со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

По состоянию на 10:00 Министертерство здравоохранения Украины заявляло о 24 больных COVID-19 на Киевщине.

КОГА заявила, что на Киевщине подтвердили еще один случай COVID-19. Иллюстрация

КОГА заявила, что на Киевщине подтвердили еще один случай COVID-19. Иллюстрация

Так, пресс-служба КОГА уточнила, что все 25 человек, которые подхватили коронавирус, – взрослые. 14 из них – в Обуховском районе, 4 – в Киево-Святошинском, 2 – в г. Бровари, и еще по 1 – в г. Борисполь, пгт. Ставище, г. Ирпень, г. Белая Церковь и Белоцерковском районе.

Также COVID-19 заподозрили еще у 80 человек. Из них 25 – в Обуховском районе, 18 – в Киево-Святошинском, 9 – в Броварском, 6 – в Бориспольском, 5 – в г. Ирпень, по 4 – в г. Белая Церковь и Вышгородском районе, 3 – в Фастовском, 2 – в Макаровском, по 1 – в Белоцерковском, Ставищенском и Васильковском. Медицинское наблюдение было установлено за 230 контактными лицами.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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