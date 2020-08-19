На Киевщине подтвердили еще более 60 случаев коронавируса

На Киевщине по состоянию на утро 19 августа было подтверждено уже 4685 случаев коронавируса.

За минувшие сутки заболевание обнаружили у 65 человек, выздоровели 55 больных, умер за это время еще один человек. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на территории области от COVID-19 умер уже 81 человек, а выздоровели – 3213. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"19 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 96403 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2144 – летальные, 49 737 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1967 новых случаев. В общем проведено 1335000 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 812 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 3323 случая;

Волынская область – 4878 случаев;

Днепропетровская область – 1816 случаев;

Донецкая область – 1122 случая;

Житомирская область – 2536 случаев;

Закарпатская область – 6552 случая;

Запорожская область – 1179 случаев;

Ивано-Франковская область – 7122 случая;

Кировоградская область – 748 случаев;

г. Киев – 10945 случаев;

Киевская область – 4685 случаев;

Львовская область – 12448 случаев;

Луганская область – 194 случая;

Николаевская область – 857 случаев;

Одесская область – 5281 случай;

Полтавская область – 582 случая;

Ривненская область – 7953 случая;

Сумская область – 1023 случая;

Тернопольская область – 4001 случай;

Харьковская область – 6607 случаев;

Херсонская область – 312 случаев;

Хмельницкая область – 1678 случаев;

Черновицкая область – 8108 случаев;

Черкасская область – 1175 случаев;

Черниговская область – 1278 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 августа в Центр поступило 2361 сообщение о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 154246.

Данные СНБО Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

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