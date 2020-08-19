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На Киевщине подтвердили еще более 60 случаев коронавируса

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Жизнь столицы
1,2 т.
На Киевщине подтвердили еще более 60 случаев коронавируса

На Киевщине подтвердили еще более 60 случаев коронавируса.

На Киевщине по состоянию на утро 19 августа было подтверждено уже 4685 случаев коронавируса.

За минувшие сутки заболевание обнаружили у 65 человек, выздоровели 55 больных, умер за это время еще один человек. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на территории области от COVID-19 умер уже 81 человек, а выздоровели – 3213. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"19 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 96403 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2144 – летальные, 49 737 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1967 новых случаев. В общем проведено 1335000 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 812 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 3323 случая;

  • Волынская область – 4878 случаев;

  • Днепропетровская область – 1816 случаев;

  • Донецкая область – 1122 случая;

  • Житомирская область – 2536 случаев;

  • Закарпатская область – 6552 случая;

  • Запорожская область – 1179 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 7122 случая;

  • Кировоградская область – 748 случаев;

  • г. Киев – 10945 случаев;

  • Киевская область – 4685 случаев;

  • Львовская область – 12448 случаев;

  • Луганская область – 194 случая;

  • Николаевская область – 857 случаев;

  • Одесская область – 5281 случай;

  • Полтавская область – 582 случая;

  • Ривненская область – 7953 случая;

  • Сумская область – 1023 случая;

  • Тернопольская область – 4001 случай;

  • Харьковская область – 6607 случаев;

  • Херсонская область – 312 случаев;

  • Хмельницкая область – 1678 случаев;

  • Черновицкая область – 8108 случаев;

  • Черкасская область – 1175 случаев;

  • Черниговская область – 1278 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 августа в Центр поступило 2361 сообщение о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 154246.

Данные СНБО

Данные СНБО Скриншот

Данные Минздрава

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава

Данные Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что лишний вес может влиять на ход коронавируса – люди с избыточной массой тела чаще умирают и чаще попадают в реанимацию.

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