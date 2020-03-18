На Киевщине пассажирские автобусы, которые курсируют между городами, прекратили перевозки в связи с ограничениями из-за распространения коронавируса COVID-2019.
Об этом сообщили на Telegram-канале PavlovskyNews. Так, железнодорожное и автобусное сообщение между городами должны были закрыть в 12:00 среды, 18 марта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
По словам журналистов, в некоторых населенных пунктах Украины электрички прекратили движение с самого утра, а маршрутки ездили только до определенного времени.
На Киевщине пассажирские автобусы прекратили перевозки из-за карантина
"Из Клавдиево-Тарасового под Киевом – до 10 утра, из Бородянки – до 8:30. Берут до 10 человек, но жалуются, что их очень сложно собрать, приходится долго ждать. Видимо, большинство работодателей все же послушалось власть и ввело карантин. В Буче все маршруты и автопарк закрыты, люди добираются в сторону Киева на маршрутках из дальних населенных пунктов", – говорится в посте.
На Киевщине пассажирские автобусы прекратили перевозки из-за карантина
Также журналисты отметили, что люди с авто и пассажиры начали контактировать между собой, чтобы организовывать поездки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения COVID-2019 в мире.
Позже в Украине 12 марта официально подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
В Радомышле Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из Польши.
А 16 марта появилась информация о том, что еще у двух украинцев в Черновицкой области диагностировали заражение новым коронавирусом COVID-19.
В тот же день в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Украине 17 марта количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 14 человек, двое из них – умерли.
Киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров с 23:00 17 марта.
В Украине в 12:00 среды, 18 мартадолжны были закрыть железнодорожное и автобусное сообщение между городами. Запрет касается также работы метрополитенов.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.