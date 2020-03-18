На Киевщине пассажирские автобусы, которые курсируют между городами, прекратили перевозки в связи с ограничениями из-за распространения коронавируса COVID-2019.

Об этом сообщили на Telegram-канале PavlovskyNews. Так, железнодорожное и автобусное сообщение между городами должны были закрыть в 12:00 среды, 18 марта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам журналистов, в некоторых населенных пунктах Украины электрички прекратили движение с самого утра, а маршрутки ездили только до определенного времени.

На Киевщине пассажирские автобусы прекратили перевозки из-за карантина

"Из Клавдиево-Тарасового под Киевом – до 10 утра, из Бородянки – до 8:30. Берут до 10 человек, но жалуются, что их очень сложно собрать, приходится долго ждать. Видимо, большинство работодателей все же послушалось власть и ввело карантин. В Буче все маршруты и автопарк закрыты, люди добираются в сторону Киева на маршрутках из дальних населенных пунктов", – говорится в посте.

На Киевщине пассажирские автобусы прекратили перевозки из-за карантина

Также журналисты отметили, что люди с авто и пассажиры начали контактировать между собой, чтобы организовывать поездки.

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