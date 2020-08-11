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На Киевщине объявили штормовое предупреждение: чего ждать

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Жизнь столицы
6,0 т.
На Киевщине объявили штормовое предупреждение

На Киевщине объявили штормовое предупреждение.

На территории Киевской области во вторник, 11 августа, ухудшится погода – ожидаются грозы.

Соответствующее штормовое предупреждение появилось на сайте Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Так, грозы на территории Киевщины ожидаются с 11 до 23 часов.

На Киевщине объявили штормовое предупреждение

На Киевщине объявили штормовое предупреждение Скриншот

На Киевщине объявили штормовое предупреждение

На Киевщине объявили штормовое предупреждение Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в первой половине августа будут часто идти дожди, а вот во второй – будет сухая и солнечная погода.

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