На Киевщине объявили штормовое предупреждение: чего ждать

На Киевщине объявили штормовое предупреждение.
На территории Киевской области во вторник, 11 августа, ухудшится погода – ожидаются грозы.
Соответствующее штормовое предупреждение появилось на сайте Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.
Так, грозы на территории Киевщины ожидаются с 11 до 23 часов.
На Киевщине объявили штормовое предупреждение Скриншот
На Киевщине объявили штормовое предупреждение Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в первой половине августа будут часто идти дожди, а вот во второй – будет сухая и солнечная погода.