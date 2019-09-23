На Киевщине объявили блэкаут из-за долгов: кому отключат свет

Жителей Киевской области предупредили о массовом отключении света 23-25 сентября. Оно затронет 21 абонента сразу в нескольких районах.

Причиной блэкаута является неуплата за потребленные услуги, отметили в пресс-службе Киевоблэнерго. В компании объяснили, что как оператор системы распределения Киевщины обязаны выполнить требование поставщика.

"Компания-поставщик электрической энергии ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания" направила в Киевоблэнерго заявки на отключение от системы электроснабжения социально значимых организаций, учреждений и предприятий, действующих в различных районах Киевской области. Среди объектов на отключение – водоканалы, жилищно-коммунальные хозяйства и медицинские учреждения", – предупредили потребителей.

Блэкаут на Киевщине Пресс-служба Киевоблэнерго

Также в компании объяснили, что Закон Украины "О рынке электрической энергии" накладывает на оператора системы распределения обязательства безотлагательно выполнять заявки энергоснабжающих компаний на обесточивание должников.

Чтобы избежать отключения, клиентам посоветовали обратиться к поставщику электроэнергии ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания" и урегулировать вопрос задолженности. После этого поставщик может отозвать заявку на отключение, и в таком случае соответствующие абоненты не будут обесточены.

Также Киевоблэнерго опубликовало полный перечень объектов, которые должны быть отключены от энергоснабжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева вечером 19 сентября из-за аварии массово отключили электричество. Обесточенными оказались такие улицы: Большая Васильковская, Антоновича, Лабораторная, Коновальца, Малевича, Барбюса, Предславинская, Федорова, Владимиро-Лыбедская, Ямская, Ежи Гедройца, Владимирская, Немецкая, Ковпака. Блэкаут также затронул переулки Лабораторный и Новопечерский.

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