На Киевщине обнаружили еще более 70 случаев коронавируса. Иллюстрация.

В Киевской области по состоянию на утро 21 августа было подтверждено уже 4805 случаев коронавируса.

За минувшие сутки заболевание обнаружили у 78 человек, а выздоровели только 11 больных. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на территории области от COVID-19 умерли уже 83 человека, а выздоровели – 3273. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"21 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 100 643 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2207 летальных, 51078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2106 новых случаев. В общем проведено 1378519 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 637 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 3478 случаев;

Волынская область – 4989 случаев;

Днепропетровская область – 1894 случая;

Донецкая область – 1183 случая;

Житомирская область – 2695 случаев;

Закарпатская область – 6771 случай;

Запорожская область – 1234 случая;

Ивано-Франковская область – 7462 случая;

Кировоградская область – 751 случай;

г. Киев – 11328 случаев;

Киевская область – 4805 случаев;

Львовская область – 12793 случая;

Луганская область – 213 случаев;

Николаевская область – 912 случаев;

Одесская область – 5578 случаев;

Полтавская область – 614 случаев;

Ривненская область – 8238 случаев;

Сумская область – 1124 случая;

Тернопольская область – 4301 случай;

Харьковская область – 7033 случая;

Херсонская область – 329 случаев;

Хмельницкая область – 1828 случаев;

Черновицкая область – 8505 случаев;

Черкасская область – 1219 случаев;

Черниговская область – 1366 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 августа в Центр поступило 2500 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 159185.

Данные СНБО по коронавирусу на Киевщине Скриншот

Всего в Украине более 100 000 случаев COVID-19 Скриншот

За сутки зафиксировано 2106 новых случаев коронавируса Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, исследования показали, что на скорость распространения коронавируса в помещении может влиять влажность воздуха.

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