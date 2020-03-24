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В Ирпене коронавирусом заболела беременная, еще один случай – в Броварах

49.8т
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В Киевской области во вторник, 24 марта, подтвердили еще два случая коронавируса – заболела беременная женщина в Ирпене и 21-летняя девушка в Броварах.

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Беременная направлена в больницу, сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук в Facebook, ссылаясь на первого заместителя и.о. городского головы Ирпеня Александра Маркушина.

Отмечается, что 20 марта женщине сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, он оказался отрицательным. Результат мазка на ПЦР-анализ, который поступил во вторник, подтвердил COVID-19.

Коронавирусом заболела беременная

Коронавирусом заболела беременная

Коллаж

"Впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину, у которой подозревается короновирусная болезнь. Сейчас отправляем на повторный ПЦР-анализ.

Проведем неотложную изоляцию и тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной", – сказано в сообщении.

Кроме того, 21-летнюю девушку госпитализировали в инфекционное отделение Броварской многопрофильной клинической больницы.

Инфицированная находится в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, она контактировала с иностранцами.

Таким образом, общее количество зараженных в области достигло 17 человек.

В Киевской области еще два зараженных: коронавирус подхватили девушка и беременная

Как писал OBOZREVATEL, среди 5 человек, которые заразились коронавирусом в Ивано-Франковске, две медсестры.

Кроме того, в городе Тысменица Ивано-Франковской области COVID-19 заболела вернувшаяся из-за границы женщина, которая не придерживалась самоизоляции. Женщина продолжала ходить на работу, в магазин, водила в садик ребенка, а также посещала больницу и поликлинику.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Теги
болезнь вирус инфекция беременность
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