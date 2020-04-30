На Киевщине могут ввести "комендантский час" на выходные и праздники

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 17:44, 30.04.2020 Обновлено: 17:44, 30.04.2020

На территории Киевской области на период выходных и праздников могут снова усилить карантин из-за распространения коронавируса COVID-19.

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Такую рекомендацию дала Киевская областная государственная администрация. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы КОДА Василий Володин во время брифинга 30 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Органам местного самоуправления рекомендовано и на эти праздничные дни ввести ограничительные дополнительные и противоэпидемические меры, в частности, относительно передвижения и пребывания в общественных местах", – подчеркнул чиновник.

На Киевщине могут ввести "комендантский час" на выходные и праздники. Иллюстрация

Так называемый "комендантский час" могут ввести с 13:00 1 мая до 6:00 4 мая, а также с 13:00 9 мая до 6:00 12 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 30 апреля подтвердили 2065 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице Украины их количество возросло до 1401, а на территории области – до 664.

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