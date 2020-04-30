Главная Новости
30 апреля • обновлено в 18:18
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

На Киевщине могут ввести "комендантский час" на выходные и праздники

2.7т
Читать материал на украинском

На территории Киевской области на период выходных и праздников могут снова усилить карантин из-за распространения коронавируса COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Такую рекомендацию дала Киевская областная государственная администрация. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы КОДА Василий Володин во время брифинга 30 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Органам местного самоуправления рекомендовано и на эти праздничные дни ввести ограничительные дополнительные и противоэпидемические меры, в частности, относительно передвижения и пребывания в общественных местах", – подчеркнул чиновник.

На Киевщине могут ввести "комендантский час" на выходные и праздники. Иллюстрация

На Киевщине могут ввести "комендантский час" на выходные и праздники. Иллюстрация

Так называемый "комендантский час" могут ввести с 13:00 1 мая до 6:00 4 мая, а также с 13:00 9 мая до 6:00 12 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 30 апреля подтвердили 2065 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице Украины их количество возросло до 1401, а на территории области – до 664.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 10406.

    Вылечились: 1238. Умерли: 261.

  • В мире заболели уже более 3,2 миллиона человек, погибли – 228 тысяч.

  • Ляшко заявил, что Украина вышла на плато по COVID-19, прогноз оптимистичный.

  • Лекарство от рака протестируют на 120 больных коронавирусом в Британии. Говорят, хватит 1 таблетки в день.

  • Ученые озвучили смертельную опасность нового лекарства от COVID-19.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги