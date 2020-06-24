На Киевщине могут ужесточить карантин, показатели столицы также пересекли опасную черту

Яра Дорош Жизнь столицы 16:10, 24.06.2020 Обновлено: 16:40, 24.06.2020

Киев и область по состоянию на 24 июня не попали в список регионов, которые соответствуют необходимым критериям для ослабления карантинных мер. Ограничения могут снова усилить.

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Такой обновленный список опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своем сайте. Причиной стала динамика заболеваемости COVID-19. Она не должна превышать 10%, однако в столице этот показатель по состоянию на 24 июня составил 11,55%, а на территории области – 23,23% (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", – говорится в сообщении Минздрава.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19. Также они позволяют контролировать ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Так, глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин на брифинге, который транслировала пресс-служба КОГА на своей странице в Facebook, не исключил усиление карантина на Киевщине.

"Именно этот показатель (Динамика. – Ред.) вызывает беспокойство. Если он не упадет три дня подряд, будем вынуждены принимать непопулярное, но ответственное решение", – сказал Володин.

Показатели для ослабления карантина в областях Украины по состоянию на 24 июня
Скриншот

В то же время 24 июня мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в городе в рамках ослабление карантина позволят работу целого ряда общественных заведений. По его словам, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то город будет вынужден вернуться к жестким ограничениям.

Примечательно, что еще 23 июня Киев был в списке городов, которые соответствовали необходимым критериям для ослабления карантинных мер. Однако туда не попала область.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 24 июня в Украине официально подтверждено 39 014 случаев коронавирусной инфекции. Из них 940 было обнаружено за минувшие сутки, что стало новым антирекордом.

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