На Киевщине коронавирус уменьшил темпы: за сутки COVID-19 обнаружили у 15 человек

В Киевской области по состоянию на утро 6 июля было зафиксировано 2789 подтвержденных случаев коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Еще 5 июля сообщалось о 2774 случаях COVID-19 на территории области, то есть за сутки заболевание обнаружили у 15 человек.

"6 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 49 043 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1262 летальных, 21 703 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 543 новых случая. Всего проведено 722 513 тестирований методом ПЦР", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 1967 случаев;

Волынская область – 2752 случая;

Днепропетровская область – 1115 случаев;

Донецкая область – 681 случай;

Житомирская область – 1468 случаев;

Закарпатская область – 3375 случаев;

Запорожская область – 597 случаев;

Ивано-Франковская область – 2700 случаев;

Кировоградская область – 659 случаев;

г. Киев – 5602 случая;

Киевская область – 2789 случаев;

Львовская область – 6301 случай;

Луганская область – 84 случая;

Николаевская область – 461 случай;

Одесская область – 1883 случая;

Полтавская область – 324 случая;

Ривненская область – 4190 случаев;

Сумская область – 321 случай;

Тернопольская область – 2101 случай;

Харьковская область – 2371 случай;

Херсонская область – 196 случаев;

Хмельницкая область – 842 случая;

Черновицкая область – 5018 случаев;

Черкасская область – 670 случаев;

Черниговская область – 576 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 июля в Центр поступило 680 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 95 315.

Пост Минздрава Скриншот

Пост Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения Украины развенчали миф о том, что коронавирус COVID-19 может передаваться через обувь.