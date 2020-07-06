На Киевщине коронавирус уменьшил темпы: за сутки COVID-19 обнаружили у 15 человек
В Киевской области по состоянию на утро 6 июля было зафиксировано 2789 подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Еще 5 июля сообщалось о 2774 случаях COVID-19 на территории области, то есть за сутки заболевание обнаружили у 15 человек.
"6 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 49 043 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1262 летальных, 21 703 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 543 новых случая. Всего проведено 722 513 тестирований методом ПЦР", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 1967 случаев;
Волынская область – 2752 случая;
Днепропетровская область – 1115 случаев;
Донецкая область – 681 случай;
Житомирская область – 1468 случаев;
Закарпатская область – 3375 случаев;
Запорожская область – 597 случаев;
Ивано-Франковская область – 2700 случаев;
Кировоградская область – 659 случаев;
г. Киев – 5602 случая;
Киевская область – 2789 случаев;
Львовская область – 6301 случай;
Луганская область – 84 случая;
Николаевская область – 461 случай;
Одесская область – 1883 случая;
Полтавская область – 324 случая;
Ривненская область – 4190 случаев;
Сумская область – 321 случай;
Тернопольская область – 2101 случай;
Харьковская область – 2371 случай;
Херсонская область – 196 случаев;
Хмельницкая область – 842 случая;
Черновицкая область – 5018 случаев;
Черкасская область – 670 случаев;
Черниговская область – 576 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 июля в Центр поступило 680 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 95 315.
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