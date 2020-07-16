На Киевщине коронавирус продолжил показывать положительную динамику: статистика

На Киевщине по состоянию на утро 16 июля было зафиксировано 3144 подтвержденных случая COVID-19.

За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 16 человек, однако выздоровели за это время 86 жителей области, умер один человек. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на Киевщине от COVID-19 умерли уже 59 человек, а выздоровели – 2140. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"16 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 56 455 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1445 летальных, 28 931 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 848 новых случаев. Всего проведено 840 332 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 800 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 2221 случай;

Волынская область – 3147 случаев;

Днепропетровская область – 1163 случая;

Донецкая область – 776 случаев;

Житомирская область – 1569 случаев;

Закарпатская область – 4166 случаев;

Запорожская область – 642 случая;

Ивано-Франковская область – 3242 случая;

Кировоградская область – 675 случаев;

г. Киев – 6613 случаев;

Киевская область – 3144 случая;

Львовская область – 7622 случая;

Луганская область – 98 случаев;

Николаевская область – 498 случаев;

Одесская область – 2375 случаев;

Полтавская область – 343 случая;

Ривненская область – 4852 случая;

Сумская область – 348 случаев;

Тернопольская область – 2337 случаев;

Харьковская область – 2845 случаев;

Херсонская область – 206 случаев;

Хмельницкая область – 930 случаев;

Черновицкая область – 5232 случая;

Черкасская область – 783 случая;

Черниговская область – 628 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 июля в Центр поступило 1116 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 105 248.

Данные СНБО Скриншот

Пост Минздрава Скриншот

Пост Минздрава Скриншот

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