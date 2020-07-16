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На Киевщине коронавирус продолжил показывать положительную динамику: статистика

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Жизнь столицы
2,5 т.
На Киевщине коронавирус продолжил показывать положительную динамику

На Киевщине коронавирус продолжил показывать положительную динамику.

На Киевщине по состоянию на утро 16 июля было зафиксировано 3144 подтвержденных случая COVID-19.

За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 16 человек, однако выздоровели за это время 86 жителей области, умер один человек. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на Киевщине от COVID-19 умерли уже 59 человек, а выздоровели – 2140. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"16 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 56 455 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1445 летальных, 28 931 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 848 новых случаев. Всего проведено 840 332 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 800 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 2221 случай;

  • Волынская область – 3147 случаев;

  • Днепропетровская область – 1163 случая;

  • Донецкая область – 776 случаев;

  • Житомирская область – 1569 случаев;

  • Закарпатская область – 4166 случаев;

  • Запорожская область – 642 случая;

  • Ивано-Франковская область – 3242 случая;

  • Кировоградская область – 675 случаев;

  • г. Киев – 6613 случаев;

  • Киевская область – 3144 случая;

  • Львовская область – 7622 случая;

  • Луганская область – 98 случаев;

  • Николаевская область – 498 случаев;

  • Одесская область – 2375 случаев;

  • Полтавская область – 343 случая;

  • Ривненская область – 4852 случая;

  • Сумская область – 348 случаев;

  • Тернопольская область – 2337 случаев;

  • Харьковская область – 2845 случаев;

  • Херсонская область – 206 случаев;

  • Хмельницкая область – 930 случаев;

  • Черновицкая область – 5232 случая;

  • Черкасская область – 783 случая;

  • Черниговская область – 628 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 июля в Центр поступило 1116 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 105 248.

Данные СНБО

Данные СНБО Скриншот

Пост Минздрава

Пост Минздрава Скриншот

Пост Минздрава

Пост Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, медикам из больницы в городе Стебник Львовской области, которую сначала готовили как резервную для приема инфицированных коронавирусом, иногда приходится иметь дело с агрессией пациентов – те не верят в болезнь и ее опасность.

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