На Киевщине коронавирус показал положительную динамику: статистика на 22 июля

На Киевщине по состоянию на утро 21 июля было зафиксировано 3359 подтвержденных случаев COVID-19. За прошедшие сутки заболевание обнаружили еще у 27 человек, впрочем, выздоровели за это время 90 жителей области (почти в три раза больше).

Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО. Всего на Киевщине от COVID-19 умерли уже 59 человек, а выздоровели – 2397.

О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"22 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 60 995 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1534 летальные, 33 172 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 829 новых случаев. Всего проведено 907 360 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 973 пациента", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 2364 случая;

Волынская область – 3359 случаев;

Днепропетровская область – 1260 случаев;

Донецкая область – 813 случаев;

Житомирская область – 1634 случая;

Закарпатская область – 4578 случаев;

Запорожская область – 691 случай;

Ивано-Франковская область – 3689 случаев;

Кировоградская область – 688 случаев;

г. Киев – 7166 случаев;

Киевская область – 3359 случаев;

Львовская область – 8353 случая;

Луганская область – 110 случаев;

Николаевская область – 527 случаев;

Одесская область – 2660 случаев;

Полтавская область – 360 случаев;

Ривненская область – 5232 случая;

Сумская область – 383 случая;

Тернопольская область – 2508 случаев;

Харьковская область – 3139 случаев;

Херсонская область – 217 случаев;

Хмельницкая область – 994 случая;

Черновицкая область – 5404 случая;

Черкасская область – 853 случая;

Черниговская область – 654 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 июля в Центр поступило 1060 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 111 114.

Данные СНБО Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на утро 22 июля зафиксировали 7166 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 132 жителей столицы, 14 из которых – дети.