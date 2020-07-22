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На Киевщине коронавирус показал положительную динамику: статистика на 22 июля

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Жизнь столицы
1,0 т.
На Киевщине коронавирус показал положительную динамику

На Киевщине коронавирус показал положительную динамику.

На Киевщине по состоянию на утро 21 июля было зафиксировано 3359 подтвержденных случаев COVID-19. За прошедшие сутки заболевание обнаружили еще у 27 человек, впрочем, выздоровели за это время 90 жителей области (почти в три раза больше).

Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО. Всего на Киевщине от COVID-19 умерли уже 59 человек, а выздоровели – 2397.

О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"22 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 60 995 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1534 летальные, 33 172 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 829 новых случаев. Всего проведено 907 360 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 973 пациента", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 2364 случая;

  • Волынская область – 3359 случаев;

  • Днепропетровская область – 1260 случаев;

  • Донецкая область – 813 случаев;

  • Житомирская область – 1634 случая;

  • Закарпатская область – 4578 случаев;

  • Запорожская область – 691 случай;

  • Ивано-Франковская область – 3689 случаев;

  • Кировоградская область – 688 случаев;

  • г. Киев – 7166 случаев;

  • Киевская область – 3359 случаев;

  • Львовская область – 8353 случая;

  • Луганская область – 110 случаев;

  • Николаевская область – 527 случаев;

  • Одесская область – 2660 случаев;

  • Полтавская область – 360 случаев;

  • Ривненская область – 5232 случая;

  • Сумская область – 383 случая;

  • Тернопольская область – 2508 случаев;

  • Харьковская область – 3139 случаев;

  • Херсонская область – 217 случаев;

  • Хмельницкая область – 994 случая;

  • Черновицкая область – 5404 случая;

  • Черкасская область – 853 случая;

  • Черниговская область – 654 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 июля в Центр поступило 1060 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 111 114.

Данные СНБО

Данные СНБО Скриншот

Данные Минздрава

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава

Данные Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на утро 22 июля зафиксировали 7166 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 132 жителей столицы, 14 из которых – дети.

УкраинаКиевКоронавирусНовости Киева и Киевской области
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