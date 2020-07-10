На Киевщине коронавирус показал положительную динамику: статистика на 10 июля

Яра Дорош Жизнь столицы 09:23, 10.07.2020 Обновлено: 09:31, 10.07.2020

В Киевской области по состоянию на утро 10 июля было зафиксировано 2940 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 45 человек, в то же время выздоровели 70.

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Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО. Отмечается, что всего на Киевщине от коронавируса умерли 55 человек, а выздоровели – 1720.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что распространение пандемии коронавируса "все еще ускоряется", и большинству стран пока не удалось его контролировать.

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