На Киевщине коронавирус обнаружили у еще почти 70 человек: статистика на 18 августа

В Киевской области по состоянию на утро 18 августа было подтверждено уже 4620 случаев коронавируса.

За минувшие сутки заболевание обнаружили у 66 человек, выздоровели 47 больных, умер за это время еще один человек. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на территории области от COVID-19 умерли уже 80 человек, а выздоровели – 3158. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"18 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 94436 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2116 летальных, 48925 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1616 новых случаев. В общем проведено 1315409 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 761 пациент", – говорится в сообщении.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 3272 случая;

Волынская область – 4792 случая;

Днепропетровская область – 1772 случая;

Донецкая область – 1100 случаев;

Житомирская область – 2497 случаев;

Закарпатская область – 6435 случаев;

Запорожская область – 1154 случая;

Ивано-Франковская область – 6959 случаев;

Кировоградская область – 746 случаев;

г. Киев – 10730 случаев;

Киевская область – 4620 случаев;

Львовская область – 12260 случаев;

Луганская область – 185 случаев;

Николаевская область – 832 случая;

Одесская область – 5158 случаев;

Полтавская область – 565 случаев;

Ривненская область – 7828 случаев;

Сумская область – 966 случаев;

Тернопольская область – 3902 случая;

Харьковская область – 6360 случаев;

Херсонская область – 304 случая;

Хмельницкая область – 1628 случаев;

Черновицкая область – 7954 случая;

Черкасская область – 1167 случаев;

Черниговская область – 1250 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 августа в Центр поступило 1868 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 151885.

Данные СНБО Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL на Киевщине власти решили ограничить проведение религиозных мероприятий из-за ухудшения эпидситуации и обратились к представителям духовенства с призывом способствовать этому.