На Киевщине коронавирус обнаружили еще у почти 50 человек: свежая статистика на 31 июля

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 09:26, 31.07.2020 Обновлено: 09:34, 31.07.2020

На Киевщине по состоянию на утро 31 июля было подтверждено 3716 случаев COVID-19.

За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 44 человек, выздоровели за это время – 22, один человек умер. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на Киевщине от коронавируса умерли уже 63 человека, а выздоровели – 2660. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"31 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 69 884 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1693 летальные, 38 752 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1090 новых случаев. В общем проведено 1 029 220 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 598 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине

  • Винницкая область – 2736 случаев;

  • Волынская область – 3783 случая;

  • Днепропетровская область – 1402 случая;

  • Донецкая область – 881 случай;

  • Житомирская область – 1850 случаев;

  • Закарпатская область – 5146 случаев;

  • Запорожская область – 790 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 4557 случаев;

  • Кировоградская область – 703 случая;

  • г. Киев – 8241 случай;

  • Киевская область – 3716 случаев;

  • Львовская область – 9526 случаев;

  • Луганская область – 126 случаев;

  • Николаевская область – 590 случаев;

  • Одесская область – 3214 случаев;

  • Полтавская область – 440 случаев;

  • Ривненская область – 6024 случая;

  • Сумская область – 485 случаев;

  • Тернопольская область – 2976 случаев;

  • Харьковская область – 3711 случаев;

  • Херсонская область – 227 случаев;

  • Хмельницкая область – 1138 случаев;

  • Черновицкая область – 5875 случаев;

  • Черкасская область – 924 случая;

  • Черниговская область – 823 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 июля в Центр поступило 1518 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 122 490.

Данные СНБО
Скриншот
Данные Минздрава
Скриншот
Данные Минздрава
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Израиля пришло к выводу, что новый тип коронавируса проще всего подхватить во время посещения мест, где наблюдается массовое скопление людей, к тому же, находясь там без маски. Например, в ночном клубе, пабе, на концерте или в церкви.

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