На Киевщине коронавирус обнаружили еще у почти 50 человек: свежая статистика на 31 июля
Коронавирус на Киевщине .
На Киевщине по состоянию на утро 31 июля было подтверждено 3716 случаев COVID-19.
За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 44 человек, выздоровели за это время – 22, один человек умер. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.
Всего на Киевщине от коронавируса умерли уже 63 человека, а выздоровели – 2660. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.
"31 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 69 884 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1693 летальные, 38 752 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1090 новых случаев. В общем проведено 1 029 220 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 598 пациентов", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине
Винницкая область – 2736 случаев;
Волынская область – 3783 случая;
Днепропетровская область – 1402 случая;
Донецкая область – 881 случай;
Житомирская область – 1850 случаев;
Закарпатская область – 5146 случаев;
Запорожская область – 790 случаев;
Ивано-Франковская область – 4557 случаев;
Кировоградская область – 703 случая;
г. Киев – 8241 случай;
Киевская область – 3716 случаев;
Львовская область – 9526 случаев;
Луганская область – 126 случаев;
Николаевская область – 590 случаев;
Одесская область – 3214 случаев;
Полтавская область – 440 случаев;
Ривненская область – 6024 случая;
Сумская область – 485 случаев;
Тернопольская область – 2976 случаев;
Харьковская область – 3711 случаев;
Херсонская область – 227 случаев;
Хмельницкая область – 1138 случаев;
Черновицкая область – 5875 случаев;
Черкасская область – 924 случая;
Черниговская область – 823 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 июля в Центр поступило 1518 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 122 490.
Данные СНБО Скриншот
Данные Минздрава Скриншот
Данные Минздрава Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Израиля пришло к выводу, что новый тип коронавируса проще всего подхватить во время посещения мест, где наблюдается массовое скопление людей, к тому же, находясь там без маски. Например, в ночном клубе, пабе, на концерте или в церкви.