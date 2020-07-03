На Киевщине количество зараженных коронавирусом перешло отметку 2,7 тысячи: данные Минздрава

В Киевской области по состоянию на утро 3 июля было зафиксировано 2702 подтвержденных случая COVID-19.

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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Еще 2 июля сообщалось о 2655 случаях коронавируса на территории области. То есть за сутки заболевание обнаружили у 47 человек.

"3 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 46 763 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1212 летальных, 20 558 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 876 новых случаев. Всего проведено 690 953 тестирования методом ПЦР", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 1915 случаев;

Волынская область – 2571 случай;

Днепропетровская область – 1103 случая;

Донецкая область – 599 случаев;

Житомирская область – 1435 случаев;

Закарпатская область – 3126 случаев;

Запорожская область – 579 случаев;

Ивано-Франковская область – 2544 случая;

Кировоградская область – 653 случая;

г. Киев – 5347 случаев;

Киевская область – 2702 случая;

Львовская область – 5883 случая;

Луганская область – 84 случая;

Николаевская область – 450 случаев;

Одесская область – 1792 случая;

Полтавская область – 322 случая;

Ривненская область – 3950 случаев;

Сумская область – 304 случая;

Тернопольская область – 1990 случаев;

Харьковская область – 2255 случаев;

Херсонская область – 195 случаев;

Хмельницкая область – 822 случая;

Черновицкая область – 4935 случаев;

Черкасская область – 653 случая;

Черниговская область – 554 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 июля в центр поступило 1249 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 92 421.

Пост Минздрава (скриншот)

Пост Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось фото больных COVID-19 в реанимации Белоцерковской городской больницы №3 (Киевская область).