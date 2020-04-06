В Киевской области по состоянию на 9:00 понедельника, 6 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 выросло до 91.

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Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины на своей странице в Facebook. Еще 5 апреля на территории области было зафиксировано 82 случая COVID-19, то есть за сутки заболевание обнаружили еще у девяти человек.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев", – говорится в сообщении.

На Киевщине количество случаев COVID-19 выросло до 91. Иллюстрация

Статистика случаев коронавируса по всей Украине:

Винницкая область – 75 случаев;

Волынская область – 24 случая;

Днепропетровская область – 14 случаев;

Донецкая область – 9 случаев;

Житомирская область – 11 случаев;

Закарпатская область – 35 случаев;

Запорожская область – 41 случай;

Ивано-Франковская область – 116 случаев;

Кировоградская область – 41 случай;

г. Киев – 234 случая;

Киевская область – 91 случай;

Львовская область – 27 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 27 случаев;

Полтавская область – 11 случаев;

Ривненская область – 39 случаев;

Сумская область – 51 случай;

Тернопольская область – 160 случаев;

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 10 случаев;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черновицкая область – 220 случаев;

Черкасская область – 62 случая;

Черниговская область – 7 случаев.

Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 апреля в Центр поступило 373 сообщения о подозрении на COVID-19, а в целом с начала года – 5864.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине зафиксировано 1251 случай заражения коронавирусом – из них 32 летальных, в то же время 25 пациентов выздоровели. Всего за сутки COVID-19 диагностировали у 156 новых пациентов, среди которых 12 детей.

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