На Киевщине по состоянию на 9:30 вторника, 7 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 составило 97.

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Об этом сообщила пресс-служба МОЗ Украины на своей странице в Facebook. В понедельник, 6 апреля, на территории области было зафиксировано 91 случай COVID-19, то есть за сутки заболевание обнаружили еще у шести человек.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая", – говорится в сообщении.

На Киевщине количество случаев COVID-19 приблизилось к 100. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 77 случаев;

Волынская область – 34 случая;

Днепропетровская область – 15 случаев;

Донецкая область – 10 случаев;

Житомирская область – 11 случаев;

Закарпатская область – 38 случаев;

Запорожская область – 41 случай;

Ивано-Франковская область – 160 случаев;

Кировоградская область – 53 случая;

г. Киев – 253 случая;

Киевская область – 97 случаев;

Львовская область – 29 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 30 случаев;

Полтавская область – 12 случаев;

Ривненская область – 40 случаев;

Сумская область – 51 случай;

Тернопольская область – 168 случаев;

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 13 случаев;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черновицкая область – 247 случаев;

Черкасская область – 62 случая;

Черниговская область – 7 случаев.

Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 апреля в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 6385.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на 9:00 понедельника, 6 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 выросло до 91. А вот в самом Киеве по состоянию на 12:00 6 апреля количество случаев COVID-19 достигло 267, 12 человек излечилось, четверо – умерли.

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