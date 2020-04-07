На Киевщине по состоянию на 9:30 вторника, 7 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 составило 97.
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Об этом сообщила пресс-служба МОЗ Украины на своей странице в Facebook. В понедельник, 6 апреля, на территории области было зафиксировано 91 случай COVID-19, то есть за сутки заболевание обнаружили еще у шести человек.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая", – говорится в сообщении.
На Киевщине количество случаев COVID-19 приблизилось к 100. Иллюстрация
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 77 случаев;
Волынская область – 34 случая;
Днепропетровская область – 15 случаев;
Донецкая область – 10 случаев;
Житомирская область – 11 случаев;
Закарпатская область – 38 случаев;
Запорожская область – 41 случай;
Ивано-Франковская область – 160 случаев;
Кировоградская область – 53 случая;
г. Киев – 253 случая;
Киевская область – 97 случаев;
Львовская область – 29 случаев;
Луганская область – 3 случая;
Одесская область – 30 случаев;
Полтавская область – 12 случаев;
Ривненская область – 40 случаев;
Сумская область – 51 случай;
Тернопольская область – 168 случаев;
Харьковская область – 1 случай;
Херсонская область – 13 случаев;
Хмельницкая область – 10 случаев;
Черновицкая область – 247 случаев;
Черкасская область – 62 случая;
Черниговская область – 7 случаев.
Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 апреля в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 6385.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на 9:00 понедельника, 6 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 выросло до 91. А вот в самом Киеве по состоянию на 12:00 6 апреля количество случаев COVID-19 достигло 267, 12 человек излечилось, четверо – умерли.
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