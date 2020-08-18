На Киевщине из-за карантина ограничат проведение религиозных праздников.

На Киевщине власти решили ограничить проведение религиозных мероприятий из-за ухудшения эпидситуации и обратились к представителям духовенства с призывом способствовать этому.

Об этом написала пресс-служба Киевской областной государственной администрации на своем сайте. Так, КОГА организовала онлайн-встречу с представителями религиозных организаций Киевщины.

Поскольку эпидситуация в последнее время усложнялась, областные власти призвали верующих соблюдать введенные ограничения, не подвергать опасности ни себя, ни других.

"Сейчас нужно жестко придерживаться всех указанных правил, чтобы ситуация на Киевщине не ухудшилась. Есть хороший пример: в апреле все жители Киевщины сознательно отнеслись к введенным правилам карантина, в частности, это касалось ограничения посещения церквей и храмов, кладбищ и тому подобное. Тогда нам удалось удержать распространение болезни, мы потеряли минимальное количество людей и получили сравнительно небольшое количество больных коронавирусом. Но опасность все еще рядом. У нас нет права расслабляться. Ответственное отношение к своему здоровью, воздержание от посещения храмов, отказ от поездок в другие регионы, соблюдение санитарных требований являются предохранителем от перехода к более жестким ограничениям", – пояснил глава КОГА Василий Володин.

И.о. начальника управления культуры, национальностей и религий КОГА Сергей Васильонок отметил, что на Киевщине запрещается проведение массовых религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории. Организатор является ответственным за соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра при проведении мероприятия с размещением стоя.

"Обращаемся к представителям религиозных организаций и верующим Киевщины с просьбой соблюдать требования законодательства и максимально ограничить проведение массовых мероприятий", – говорится в сообщении пресс-службы облгосадминистрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 18 августа, в Украине официально подтверждено 94 436 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1616 – обнаружены за минувшие сутки.

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