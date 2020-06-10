В Ирпене Киевской области в детском саду зафиксировали коронавирус. Тест на COVID-19 оказался положительным у одного из работников дошкольного учреждения "Сказка".

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра города Александр Маркушин. Это уже второй случай заражения в детсадах Украины.

На Киевщине еще один детсад закрыли из-за коронавируса

"К сожалению, имеем неприятную новость. Сегодня выявлен случай заболевания COVID-19 одного из работников ирпенского детсада "Сказка". Садик закрываем на карантин, а все контактные лица пройдут ПЦР-диагностику", – написал Маркушин.

Он подчеркнул, что зараженная не контактировала с детьми, поскольку в последний раз была в помещении садика, когда он еще не работал. Теперь в детсаду проведут общую дезинфекцию.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине впервые зафиксировали вспышку COVID-19 в детском саду "Калинка" в городе Бровары Киевской области. Инфицированными оказались и работники, и дети, двоих из которых пришлось госпитализировать.