На Киевщине еще больше ослабили карантин: что разрешили открыть

В Киевской области ввели третий этап ослабления карантина.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга 2 июня, который транслировала пресс-служба КОГА на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В Киевской области запущен третий этап выхода из карантина. Сделали это с учетом улучшения одновременного наличия трех медицинских показателей", – заявил он.

По его словам, речь идет об инцидентности, загруженности коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, и среднем количестве ПЦР-тестирований.

На Киевщине еще больше ослабили карантин. Иллюстрация

Володин отметил, что в области было разрешено открыть бассейны и спортзалы, а также посещение образовательных занятий в группах до 10 человек, в том числе, автошкол. Восстановили и движение железнодорожного транспорта, межобластные автотранспортные пассажирские перевозки.

"При этом открытие детских оздоровительных лагерей, санаториев, "зеленый туризм" возможен лишь на последнем этапе карантина и при условии соблюдения противоэпидемических рекомендаций. А вот детские сады уже начали работать", – сказал чиновник.

Он отметил, что на Киевщине по состоянию на 2 июня открылось 114 учреждений дошкольного образования, в которые было принято 2589 детей, но поэтапное открытие детсадов все еще продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на утро 2 июня зафиксировали 1623 подтвержденных случая COVID-19.

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