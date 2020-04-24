В Киевской области коронавирус COVID-19 обнаружили еще в двух общежитиях.

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Там заразились медработник и военнослужащий. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга 24 апреля, который транслировала пресс-служба КОДА на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас проводится проверка санитарно-эпидемиологического состояния еще в двух общежитиях области, где выявлены больные коронавирусом", – сказал он.

На Киевщине COVID-19 обнаружили еще в двух общежитиях. Иллюстрация

"Первый – в Бориспольском районе, село Петропавловское... В общежитии проживает инфицированный медработник учреждения здравоохранения. С семьей она занимает отдельное крыло с собственной кухней и санузлом. Всего там 43 жителя. Клинических проявлений нет. У всех взяли образцы на ПЦР-тест", – подчеркнул Володин.

По его словам, еще один случай COVID-19 подтвердили в Гостомеле, в общежитии блочного типа, комнаты которого приватизированы жильцами. Заразился военнослужащий.

"Болезнь обнаружили во время плановой проверки. Сейчас он в инфекционном отделении Ирпенской центральной городской больницы", – отметил чиновник.

Володин также добавил, что мужчина проживал с семьей. У них был отдельный санузел и кухня. У членов семьи взяли необходимые анализы, они остались на самоизоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в общежитии города Вишневое Киевской области, где произошла вспышка коронавируса COVID-19 подтвердили 78 случаев этого заболевания, в том числе 16 – у детей.

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