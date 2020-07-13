На Киевщине более 3 тысяч случаев коронавируса: появилась свежая статистика

В Киевской области по состоянию на утро 13 июля было зафиксировано 3068 подтвержденных случаев COVID-19.

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За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 42 человек, выздоровели за это время 17 жителей области, один человек умер. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Отмечается, что всего на Киевщине от коронавируса умерли уже 58 человек, а выздоровели – 1838. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"13 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 54 133 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1398 летальных, 26503 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 612 новых случаев. Всего проведено 803 657 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 385 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всем регионам Украины:

Винницкая область – 2122 случая;

Волынская область – 3071 случай;

Днепропетровская область – 1144 случая;

Донецкая область – 759 случаев;

Житомирская область – 1542 случая;

Закарпатская область – 3988 случаев;

Запорожская область – 622 случая;

Ивано-Франковская область – 3071 случай;

Кировоградская область – 674 случая;

г. Киев – 6238 случаев;

Киевская область – 3068 случаев;

Львовская область – 7107 случаев;

Луганская область – 93 случая;

Николаевская область – 482 случая;

Одесская область – 2208 случаев;

Полтавская область – 334 случая;

Ривненская область – 4697 случаев;

Сумская область – 341 случай;

Тернопольская область – 2260 случаев;

Харьковская область – 2677 случаев;

Херсонская область – 204 случая;

Хмельницкая область – 908 случаев;

Черновицкая область – 5161 случай;

Черкасская область – 754 случая;

Черниговская область – 608 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 июля в Центр поступило 679 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 102 113.

Пост Минздрава Скриншот

Пост Минздрава Скриншот

Данные СНБО Скриншот

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