На Киевщине 65 новых больных COVID-19: статистика на 5 августа

В Киевской области по состоянию на утро 5 августа подтверждено 3942 случая коронавируса.

За минувшие сутки заболевание обнаружили у 65 человек, выздоровели за это время – 68, один человек умер. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на территории области от COVID-19 умерли уже 66 человек, а выздоровели – 2834. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"5 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 75 490 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1788 – летальных, 41 527 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1271 новый случай. В общем проведено 1 098 665 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 914 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 2880 случаев;

Волынская область – 4064 случая;

Днепропетровская область – 1474 случая;

Донецкая область – 926 случаев;

Житомирская область – 2009 случаев;

Закарпатская область – 5462 случая;

Запорожская область – 871 случай;

Ивано-Франковская область – 5168 случаев;

Кировоградская область – 711 случаев;

г. Киев – 8812 случаев;

Киевская область – 3942 случая;

Львовская область – 10 223 случая;

Луганская область – 135 случаев;

Николаевская область – 658 случаев;

Одесская область – 3638 случаев;

Полтавская область – 472 случая;

Ривненская область – 6442 случая;

Сумская область – 570 случаев;

Тернопольская область – 3149 случаев;

Харьковская область – 4239 случаев;

Херсонская область – 236 случаев;

Хмельницкая область – 1232 случая;

Черновицкая область – 6298 случаев;

Черкасская область – 959 случаев;

Черниговская область – 920 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 августа в Центр поступило 1653 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 129 372.

Данные СНБО Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

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