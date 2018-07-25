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LadyCity

На Киев обрушился мощный ураган: опубликованы первые фото и видео погодного "армагеддона"

4.2тЧитать новость на украинском

В Киеве в среду, 25 июля, из-за грозы и ливней произошел транспортный коллапс: автомобили останавливали свое движение, а пешеходы вынуждены были добираться буквально вплавь.

Киевляне массово начали публиковать фото и видео непогоды в соцсетях. Одной из наиболее залитых улиц оказалась Глубочицкая, что в Шевченковском районе столицы.

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Не лучше ситуация и в самом сердце города: дорога у метро "Олимпийская" стала похожа на ручей, а не на проезжую часть.

Некоторых киевлян непогода заставила пойти на крайние меры: в сети опубликовали видео, где байкер разделся до трусов, чтобы не мочить одежду в ливень.

Заходить в некоторые подземные переходы без акваланга и вовсе опасно.

Переход у м. "Шулявская"

"Армагеддон в Киеве", ― высказался об увиденном Дмитрий Первухин.

В некоторых районах также прошел сильный град, а деревья вырвало с корнем.

Как писал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, что плохую погоду в Украине определил циклон.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Николаев Олег
Николаев Олег
Это путинские проделки. Проецирует картинки с помощью специальных космических спутников, пугает чубатых селюков. Они ему кричат: "Путин, прекрати, нам страшно!". А Влад Темнейший им в ответ раскатисто смеётся злым голосом из под сводов главного замка Мокшанской Орды.
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