На Киев обрушился мощный ураган: опубликованы первые фото и видео погодного "армагеддона"

В Киеве в среду, 25 июля, из-за грозы и ливней произошел транспортный коллапс: автомобили останавливали свое движение, а пешеходы вынуждены были добираться буквально вплавь.
Киевляне массово начали публиковать фото и видео непогоды в соцсетях. Одной из наиболее залитых улиц оказалась Глубочицкая, что в Шевченковском районе столицы.
Не лучше ситуация и в самом сердце города: дорога у метро "Олимпийская" стала похожа на ручей, а не на проезжую часть.
Некоторых киевлян непогода заставила пойти на крайние меры: в сети опубликовали видео, где байкер разделся до трусов, чтобы не мочить одежду в ливень.
Заходить в некоторые подземные переходы без акваланга и вовсе опасно.
Переход у м. "Шулявская"
"Армагеддон в Киеве", ― высказался об увиденном Дмитрий Первухин.
В некоторых районах также прошел сильный град, а деревья вырвало с корнем.
Как писал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, что плохую погоду в Украине определил циклон.
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