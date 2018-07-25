На Киев обрушился мощный ураган: опубликованы первые фото и видео погодного "армагеддона"

В Киеве в среду, 25 июля, из-за грозы и ливней произошел транспортный коллапс: автомобили останавливали свое движение, а пешеходы вынуждены были добираться буквально вплавь.

Киевляне массово начали публиковать фото и видео непогоды в соцсетях. Одной из наиболее залитых улиц оказалась Глубочицкая, что в Шевченковском районе столицы.

Не лучше ситуация и в самом сердце города: дорога у метро "Олимпийская" стала похожа на ручей, а не на проезжую часть.

Некоторых киевлян непогода заставила пойти на крайние меры: в сети опубликовали видео, где байкер разделся до трусов, чтобы не мочить одежду в ливень.

Заходить в некоторые подземные переходы без акваланга и вовсе опасно.

Переход у м. "Шулявская"

"Армагеддон в Киеве", ― высказался об увиденном Дмитрий Первухин.

В некоторых районах также прошел сильный град, а деревья вырвало с корнем.

Как писал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, что плохую погоду в Украине определил циклон.