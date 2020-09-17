На Киев обрушилась буря с ливнем. Видео и фото последствий

Борис Бондарь Жизнь столицы 18:39, 17.09.2020 Обновлено: 19:03, 17.09.2020

В Киеве резко ухудшилась погода, понизилась температура и обрушился ливень.

Небо заволокло тучами и во многих районах столицы полил сильный дождь, создавший проблемы для жителей. Фото и видео непогоды они публиковали в сети.

Синоптики объявили “желтый” уровень опасности и предупредили о сильных порывах ветра.

Дорожные службы и полиция сообщили о затруднении дорожного движения.

Осложнение дорожного движения на перекрестке улицы Братиславской и проспекта Шухевича.
Патрульная полиция Киева

Также стало известно, что в Новых Петровцах из-за сильных порывов ветра на автодорогу упало дерево.

Как сообщили в Facebook-странице "Киев Оперативный", оно повредило автомобиль.

Также бушует стихия и в пригородах Киева. Жители Ирпеня опубликовали видео ливня.

Жители некоторых районов столицы сообщили, что вместе с дождем выпал небольшой град.

Грозовая туча над Киевом.
Facebook

По словам синоптиков, в Киеве ночью температура воздуха может опуститься до +8 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев 17 сентября накрыл грозовой фронт с сильными порывами ветра и ливнем, а в некоторых областях Украины могут ударить первые морозы.

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