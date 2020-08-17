На Киев надвигаются грозы: появился прогноз погоды на неделю

В Киеве со вторника, 18 августа, и до четверга, 20 августа, будет жаркая и сухая погода. Однако уже в пятницу, 21 августа, в столице станет прохладнее, пойдет дождь с грозой.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер в городе в этот период сильным не будет – около 3-8 м/с.

Так, во вторник, 18 августа, в Киеве ночью ожидается +15...+17 градусов тепла, а днем температура поднимется до +29...+31. Все сутки в столице будет сухо.

Аналогичная погода предполагается и в среду, 19 августа. А в четверг ночью, 20 августа, станет еще теплее – будет +17...+19.

Уже в пятницу, 21 августа, погода изменится. Хотя ночью и ожидается +17...+19 градусов, днем температура не будет подниматься выше +26...+28 градусов. Также предполагается дождь с грозой.

Погода в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что из-за глобального изменения климата лето в Украине может длиться не три, а четыре месяца.