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На Киев надвигаются гроза и шквалы: объявлено штормовое предупреждение

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В Киеве 2 июля до конца суток сохранится высокая вероятность сильной грозы и кратковременных шквалов до 24 м/с.

В пресс-службе КГГА предупредили горожан о возможных рисках, связанных с ухудшением погодных условий. Все окна и балконы посоветовали закрыть, а на улице держаться подальше от рекламных щитов и высоких деревьев.

Также не стоит парковать под ними машины, поскольку возможно падение веток или целых деревьев. Если во время шквальных порывов вы оказались на улице, постарайтесь спрятаться в ближайшем помещении.

Новости
В Киеве резко изменится погода: оглашено штормовое предупреждение

Во время грозы нельзя стоять под высокими деревьями и также желательно переждать ее в укрытии.

Гроза

Гроза

informator.news

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве около 12:00 27 июня сильно ухудшилась погода – налетел ветер, небо затянуло темными тучами и началась гроза.

На столичных Позняках был настоящий шторм: ураганный ветер снес лотки с продающимися продуктами и зонтики продавцов.

В Святошинском районе дерево ветром свалило на проезжую часть, оставив для проезда лишь один ряд. На ул. Дегтяревской деревом перекрыло трамвайные пути.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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