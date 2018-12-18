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/Жизнь столицы

На Киев надвигается ураган и мороз до -20: названа дата

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В Киеве со вторника,18 декабря, возможно возвращение осадков и шквального ветра, который будет дуть со скорость около 17 м/с. При этом температура воздуха составит 8 градусов мороза.

Такие неблагоприятные погодные условия вызваны перемещением активного циклона, пишет УНН со ссылкой на факсограмму от КГГА. В среду, 19 декабря, ожидается небольшой снегопад и прирост снегового покрова до 25 сантиметров.

"20 декабря будет сильный снегопад, 110-130% от месячной нормы, метели, усиление ветра до 27 метров в секунду. Температура ночью — от -20 до -11, а днем -14 градусов", — говорится в факсограмме.

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21 декабря ураган отступит: скорость ветра снизится до 5-7 метров в секунду, ночная температура составит около 16 градусов мороза, дневная — около -15.

На Киев надвигается ураган и мороз до -20: названа дата

УНН

Отметим, что на сайтах КГГА и Укргидрометцентра официального предупреждения о приближении урагана нет.

На Киев надвигается ураган и мороз до -20: названа дата

Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве с понедельника, 17 декабря, стартовала неделя настоящего зимнего холода. Средняя дневная температура на этой неделе будет достигать -8 градусов.

Кроме гололеда и сильных морозов, здоровью киевлян угрожают сосульки, которые образовались на крышах большинства зданий.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Тег
погода
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