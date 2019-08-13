На Киев надвигается страшная буря: синоптик предупредила об опасности

В Киеве вечером вторника, 13 августа, ожидается ухудшение погоды – сильная буря и град.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко. Она также предупредила о резких перепадах температуры в столице.

"Серьезные атмосферные заявки на ливень, грозу, бурю и град – уже недалеко... Учитывая значительные температурные контрасты – будьте очень внимательными, может быть мамадарагая!" – написала она.

Иллюстрация. Гроза в Киеве УНН

"Как только грянет, закройте окна и, если вы на улице, переждите непогоду в ближайшем помещении. Автомобиль откатите от старого дерева или билборда", – посоветовала синоптик.

facebook.com/tala.didenko

facebook.com/tala.didenko

Вероятность осадков в столице согласно другому прогнозу weather.com

Как писал OBOZREVATEL, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова рассказала о погоде в Украине в сентябре.

Ранее она пояснила ситуацию с аномальной сменой климата в Украине, из-за которой лето 2019 года будет на месяц короче.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!