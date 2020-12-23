На Киев надвигается снегопад: город сковали пробки

В Киеве в среду, 23 декабря, прогнозируется мокрый снег, в связи с этим на дороги города уже вывели спецтехнику.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, в столице с ночи проводится превентивная обработка улиц для того, чтобы не допустить гололеда, задействованы 89 единиц спецтехники.

В Киеве уже образовались многочисленные пробки. По данным Google Maps, движение в сторону правого берега затруднено на всех мостах, кроме Дарницкого (чтобы посмотреть карты, проскролльте страницу до конца).

Трудности с движением наблюдаются на проспекте Победы, от станции метро "Житомирская" и до "Берестейской".

Кроме того, "тянучки" образовались на проспектах Соборности, Романа Шухевича и Степана Бандеры, Броварском, Николая Бажана, Большой Окружной, Набережном Шоссе и улице Елены Телиги. Сложности с движением имеются в районе Бессарабского рынка, а также на бульваре Леси Украинки.

В КГГА отметили, что готовы начать оперативно обработку и уборку улиц во время осадков, а также призвали водителей быть осторожными на дорогах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве и области 10 декабря гололед спровоцировал множество аварий. Патрульные зафиксировали около 600 дорожно-транспортных происшествий.