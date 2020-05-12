На Киев надвигается шторм: ударят грозы и град

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 10:07, 12.05.2020 Обновлено: 10:35, 12.05.2020

В Киеве и области 12 мая испортится погода. Поднимется сильный ветер, пойдут дожди с грозами, а также, вероятно, даже градом.

Соответствующее штормовое предупреждение опубликовала пресс-служба Укргидрометцентра на своей странице в Facebook. Несмотря на то, что в первой половине дня ожидается +20 градусов тепла, во второй – резко похолодает.

Так, в Киеве и области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, пойдут дожди с грозами, а также в отдельных районах – град. Объявлен І уровень опасности (желтый).

На Киев надвигается шторм. Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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